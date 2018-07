Kern: „Türkis-Blau wird Rechnung noch bekommen“

Die SPÖ, die mit dem am 1. September in Kraft tretenden Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung („Zwölf-Stunden-Tag“) ein Thema gefunden hat, war auch am Freitag weiter auf der Empörungswelle. Der frühere Bundeskanzler, SPÖ-Parteichef Christian Kern, kritisiert den Umgang der Regierung mit der parlamentarischen Opposition und spricht vom Ende der Konsens-Republik.