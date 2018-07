Schock! Denifl fällt für Ö-Radrundfahrt aus

Qualifikation für Heim-WM im September steht an

Der Ausfall ist für ihn auch deshalb so bitter, weil er in dieser Saison nach erneuten Knieproblemen noch keine Ergebnisse vorzuweisen hat und deshalb die Uhr hinsichtlich der Qualifikation für die Heim-WM im September tickt. Wann und wo er sich für die Titelkämpfe in Tirol bei Renneinsätzen noch empfehlen kann, ist vorerst unklar. „Meine Priorität liegt nun auf einer raschen und kompletten Genesung“, so Denifl, der am vergangenen Sonntag bei der Staatsmeisterschaft nach einem Defekt nicht ins Ziel gekommen war.