Heimische Spieleentwickler zeigen ihre Projekte

Bereits in den Tagen zuvor traf sich die Entwicklerszene zum Fachsimpeln. In einer Vielzahl von Vorträgen wurden unter anderem die Möglichkeiten des „Influencer-Marketing“ mit YouTubern debattiert, die Herausforderungen bei der Erschaffung „ernsthafter“ Games debattiert und Probleme bei der internationalen Zusammenarbeit in der Spieleentwicklung diskutiert.