Ionische Inseln: griechische Vielfalt erleben

„Es ist das Paradies! Ich mag das Leben an diesem Ort. Danke Gott, dass ich hier bin. Ich würde nie woanders wohnen wollen oder mein Dorf verlassen“, erzählt Konstantina Kontomichis in ihrer Wohnküche, in die sie herzlich eingeladen hat und Selbstgebackenes und Erfrischungen anbietet. Die Kinder der 87-Jährigen sind weggezogen, aber sie freut sich sehr, wenn ihre Enkel zu Besuch kommen. Auch wenn das Leben hier manchmal hart war, wäre sie nicht weggegangen. Anders ihr Bruder. Der pensionierte Arzt Yannis Zavitsanos ist dem Ruf der Freiheit gefolgt - und in Österreich gelandet. Wie er in einwandfreiem Deutsch berichtet: „Ich kenne Österreich besser als Griechenland.“ Zehn Jahre hat er in Graz studiert und gewohnt. Mittlerweile ist der 85-Jährige aber wieder zurückgekehrt nach Kavalos.