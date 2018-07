Kassierin verwendete Vereinsgeld für Online-Spiele

Urteil rechtskräftig

Beim Prozess half ihr das nur bedingt. „Sie sind knapp an der tätigen Reue vorbeigeschrammt“, so die Richterin. Tätige Reue hätte bedeutet, dass das Verbrechen straffrei bleibt. So wurde die Frau am Landesgericht Linz zu sehr milden vier Monaten bedingt verurteilt.