Nach der Geburt Prüfung bestanden

Eine Powerfrau ist Simone Pansi aus Wolfsberg: Nach der Werkmeisterausbildung in der HTL Wolfsberg sollte die 26-Jährige am 27. Juni ihre Prüfung ablegen. Kurz nach Mitternacht wollte aber Töchterchen Eva endlich das Licht der Welt sehen. Simone ließ sich nicht bremsen, trat einige Stunden später an und bestand, während Papa Gerwin den Kinderwagen schaukelte. Werkmeister Direktor Jürgen Jantschgi und Werkmeister Peter Sander (Foto) brachten das Zeugnis ins Spital.