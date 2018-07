Romantische Liebe auf Kuba für reifere Semester

Heiße Rhythmen und bonbonfarbene Autos, Rum und karibische Leichtigkeit: So weit das Klischee, das Kuba anhaftet. In den 1990er-Jahren aber, zur Zeit des Embargos, herrscht auf der Insel bittere Not. Victor Hugo (Alden Knight) und seine Frau Candelaria (Verónica Lynn), beide Mitte 70 und noch hart arbeitend, kämpfen nach Kräften gegen die Kargheit ihres Lebens an.