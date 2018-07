Nach Elfer-Drama: England-Fans im Rausch

Die England-Fans bleiben der WM erhalten und damit steht es auch fest, dass Europa sich einen Platz im Finale sicherte. Die Engländer hatten gegen Kolumbien viel durchgemacht, konnten am Ende des langen Abends aber befreit singen. Das Lied der „Lightning Seeds“ mit dem Refrain „Football is coming home - Fußball kommt heim“ ist symbolisch: Man will die WM-Trophäe nach Hause holen. Nach mehr als 50 Jahren. Nicht nur in Moskau feierten die englischen Fans ausgelassen sondern auch zu Hause beim Public Viewing.