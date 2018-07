Maximilian Ortner spielt nicht den süßen Romeo

Ab 27. September präsentiert das Ronacher in Wien „Bodyguard - Das Musical“. Es basiert auf einem der größten Kino-Blockbuster aller Zeiten. Der Linzer Maximilian Ortner wird in einer der Hauptrollen auf der Bühne stehen. Im „Krone“-Interview gibt er Einblick in seine Vorbereitungen. Er erzählt Elisabeth Rathenböck von seinen Karriereträumen und seiner starken Disziplin im Training.