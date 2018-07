Rätselhafter Autobrand nach Einbruch geklärt

Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem Einbruch in eine Lagerhalle in Villach. Dort war ein nicht zum Verkehr zugelassener schwarzer VW Golf gestohlen worden. Von einem weiteren Fahrzeug hatten die Täter zuvor Kennzeichen abmontiert. Sie fuhren über einen Forstweg Richtung Italien - bis in Pöckau das Auto in Flammen aufging, weil Kühlflüssigkeit fehlte.