Austria schnappt sich Verteidiger von Salzburg

Die Austria fand vor Beginn des Trainingslagers in Seeboden (ab Dienstag) damit die gesuchte Verstärkung in der Abwehr. Der Kader ist damit vorerst zusammengestellt. „Das war das große Ziel, damit wir uns nun bestmöglich vorbereiten können. Weitere Transfers sind aber natürlich nicht ausgeschlossen“, meinte AG-Vorstand Markus Kraetschmer in einer Aussendung.