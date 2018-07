Merkel: „Europa zieht die Brücken NICHT hoch!“

Der Flüchtlingsstreit in Deutschland ist am Sonntag eskaliert. CSU-Chef Horst Seehofer bewertete vor Mitgliedern des Parteivorstands und der Landesgruppe im Bundestag in München die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel im scharfen Gegensatz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Die Kanzlerin hatte zuvor in einem ZDF-Interview, dass es für sie auch wichtig sei, „dass keine unilateralen, unabgestimmten und keine Entscheidungen zulasten Dritter“ getroffen würden. Einheitliches Handeln in Europa sei wichtig. „Wir alle sind für Außengrenzenschutz, das ist richtig und wichtig“, stellte Merkel klar. „Aber“, fügte sie hinzu: „Wir ziehen nicht die Brücken hoch.“ Zerbricht nun nur 100 Tage nach ihrem Start die schwarz-rote Bundesregierung?