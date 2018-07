Steuernachforderung: Finanzamt half Leserin (92)

20.800 Euro Einkommensteuer sollte Leserin Hertha S an das Finanzamt nachzahlen: „Infolge meines fortgeschrittenen Alters kenne ich mich mit Steuerfragen leider nicht besonders gut aus“, schrieb die Wienerin verzweifelt der Ombudsfrau. Was die 92-Jährige nämlich nicht wusste: Sie hätte wegen des Bezugs von zwei Witwenpensionen ihres verstorbenen Mannes stets Einkommensteuererklärungen machen müssen. „Ich will die Schulden begleichen, kann diese aber nicht auf einmal zahlen“, wandte sich die Leserin Hilfe schließlich suchend an die „Krone“.