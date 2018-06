„Historisch“: Weißer Hai bei Mallorca gesichtet

„Krone“: Herr Mitic, wie verhalte ich mich, wenn ich im Meer auf einen Hai treffe?

Michael Mitic: Ruhig bleiben, passiv verhalten und sich aber sofort von der Horizontalen in die Vertikale bewegen. Danach versuchen, Hände und Beine anzulegen, also wie ein stehende Kerze im Wasser zu treiben. So fällt der Mensch nicht in das Beuteschema eines Hais. Auf keinen Fall in Panik geraten und wegschwimmen!