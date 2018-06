Fix! Austria verpflichtet Stürmer Bright Edomwonyi

Der Leihvertrag mit dem Meisterschaftszweiten aus der Steiermark lief mit Saisonende aus. Ein weiteres Engagement bei den in der Champions-League-Qualifikation startenden Grazern kam nicht zustande. Die Austria schlug nun zu und lotste Edomwonyi erneut in die Bundesliga. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Edomwonyi war im Jänner 2017 um kolportierte 1,2 Millionen Euro von Sturm in die Türkei gewechselt.