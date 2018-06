Kolumbien im Achtelfinale, WM-Drama um Senegal

Viel spannender hätte es wohl kaum sein können! Kolumbien hat den Sprung ins Achtelfinale der WM geschafft. Yerry Mina köpfelte die Südamerikaner am Donnerstag in Samara zu einem 1:0-Erfolg gegen den Senegal und damit zum Sieg in Gruppe H. Der Senegal schied hingegen denkbar knapp aufgrund der Fair-Play-Wertung aus. Mit vier Zählern und dem identischen Torverhältnis wie Japan wurden den Afrikanern die Gelben Karten zum Verhängnis.