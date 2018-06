Mörder muss keine Zusatzstrafe fürchten

Mord geschah 1996

Der entsprungene Mörder hatte, wie berichtet, 1996 ein 19-jähriges Freudenmädchen mit einem Genickschuss in einer Linzer „Sandler-Burg“ hingerichtet. Für diesen Mord bekam der Verbrecher lebenslänglich. Eine Strafe, die frühestens nach 15 Jahren hinter Gittern endet. Der 57-jährige Mörder hatte bereits 20 Jahre in Garsten abgesessen, als er am 30. April von einem Freigang nicht mehr heimkehrte, stattdessen in der rechtsradikalen Reichsbürger-Szene bei Naumburg in Sachsen-Anhalt (D) untertauchte. Dort wurde er nun beim Kirschenpflücken wieder verhaftet.