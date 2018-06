Mutter beim Schwammerlsuchen in den Tod gestürzt

Sohn alamierte Bergretter

Am nächsten Morgen, also am Sonntag in der Früh, versuchte der Sohn seine Mutter zu erreichen. Als ihm das nicht gelang, machte er sich große und leider auch berechtigte Sorgen. Er alarmierte die Gosauer Bergretter. Diese rückten um 7.30 Uhr aus und entdeckten etwa eine Stunde später die Leiche der Schwammerlsucherin. „Wir haben sie mühevoll geborgen“, berichtet Einsatzleiter Christian Egger.