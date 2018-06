Whiskyflasche geworfen: Notärztin schwer verletzt

Betreuerinnen mit Flasche geschlagen, weitere Anzeigen

Der 17-Jährige sei nach Aufnahmer der Personalien wieder freigelassen worden, gegen den 20-Jährigen sei am Samstag Haftbefehl erlassen worden. Wie sich herausstellte, dürfte der Flüchtling in dem Jugendhaus, in dem er wohnte, bereits zwei Betreuerinnen mit der Flasche geschlagen haben, weil sie die Burschen daran hindern hatten wollen, einen Koffer voller alkoholischer Getränke mit in das Heim zu nehmen, so die „Bild“. Zudem gebe es gegen den Älteren bereits Anzeigen wegen früherer Körperverletzungen.