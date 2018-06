Radlader stürzte 15 Meter ab: Lenker sprang raus!

Ein 53-Jähriger führte am 23. Juni 2018 um 12 Uhr Erdaushebungsarbeiten mit einem Radlader in Lochen am See durch. Nachdem er die bereits ausgehobene Erdmasse unmittelbar vor einem Hang ablud, wendete er den Radlader. Dabei dürfte er, laut Aussagen der Zeugen, zu weit rückwärts in Richtung des Hanges gefahren sein, sodass der Radlader rücklings die 15 Meter lange Böschung hinab stürzte.