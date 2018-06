Känguru liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ungewöhnlicher Einsatz in Salzburg: Am Freitagabend mussten Polizei und Feuerwehr im Gemeindegebiet von Mattsee ausrücken, nachdem ein Autofahrer eine Beinahe-Kollision mit einem Känguru gemeldet hatte. „Erst nach mehr als einer Stunde konnte das flinke Tier eingefangen werden“, teilte die Polizei mit. Am Samstagvormittag wurde die Besitzerin ausfindig gemacht.