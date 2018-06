Lange Sommer: Zukunft der Thermen liegt „an Land“

Nach der Arbeit soll die Entspannung in der Therme am Programm stehen und beim Stressabbau helfen! Mit einem Relax-After-Work-Angebot buhlt die Vamed-Vitality-World um Erholungssuchende, auch für das Spa-Resort in Geinberg, das heuer 20 Jahre alt wird. Der frühe Sommerbeginn bringt die Branche ins Schwitzen.