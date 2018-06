Der Cowntdown läuft: Am Samstag (23. Juni) startet das große Finale des 20. Sportwagenfestivals mit der legendären Sportwagenparade und den spektakulären Autopräsentationen in Velden: So können alle Autofans von 15.30 bis 17 Uhr im 20 Minuten Takt die neuesten Nobelkarossen von Lamborghini, Ferrari, Maserati, Aston Martin und Porsche bestaunen. Eine Übersicht zu allen Präsentationen gibt es in diesem Beitrag.