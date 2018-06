DFB-Zoff! Bayern-Block gegen Bling-Bling-Gruppe

Die „Bling-Bling-Boys“ fanden es ihrerseits wiederum nicht fein, dass sich Neuer und Co. nicht für Leroy Sané eingesetzt hatten, als Löw die Meinung des Mannschaftsrates zur möglichen Streichung des Stars von Manchester Citys wissen wollte. Zu sehen ist der bröckelnde Zusammenhalt auch in dem Chat der „Jogi-App“. Dort ging es 2017 beim Confed-Cup hoch her, wurde viel gescherzt und lustiger Blödsinn gepostet. Jetzt bei der WM ist das Modul kaum im Einsatz.