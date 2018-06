Brunnendrama: Bub (5) hat Unglück verdrängt

Mehr als zwei Monate nach dem Brunnendrama in Villach ist weiter unklar, ob man je erfahren wird, was an diesem 9. April geschehen ist. Wie berichtet, war ein Fünfjähriger mit seinem Betreuer in einen 20 Meter tiefen Schacht gestürzt. Nur der kleine Michele überlebte - und er hat die Erinnerung daran komplett verdrängt.