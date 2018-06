Ratten, Milch und Wasser - so wurde er zum WM-Star

Lukaku war schon mit 16 bei Anderlecht in aller Munde, jetzt spielt er neben dem belgischen Nationalteam bei Manchester United. Doch der Weg dorthin war steinig. Wie der 25-Jährige schreibt, sei er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Kein Fernsehgerät war in der Wohnung, in der er mit seiner Familie wohnte. Die Wohnung wurde oft von Ratten heimgesucht. Er war 10 Jahre alt, als ihm selbst bewusst wurde, in welcher Armut er lebt.