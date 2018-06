Berittene Polizei: Erst vier Pferde als „Bewerber“

Pferde in Theresianischer Militärakademie untergebracht

Untergebracht werden die Pferde in der Theresianischen Militärakademie in Wr. Neustadt. Wie berichtet, wird das Innenministerium unter anderem eine Reithalle, Boxen, Stallungen, Koppel und eine Reitwiese mieten. Als Miete für die 2700 Quadratmeter große Anlage wurden 5100 Euro pro Monat (ohne Futter) vereinbart. Der Vertrag gilt vorerst bis 15. Juni 2020. Der private Heeressportverband sowie der Wiener Neustädter Reitsportverein können die Reithalle zu gewissen Zeiten weiterhin nutzen.