Nicht nur Fußball-WM im Kopf - Pique rettet Vogel

Nicht nur Pique, auch der Iran erhielt Lob und Anerkennung - und hofft nun auf ein kleines Fußball-Wunder. „Alles ist offen. Wir leben und träumen noch“, sagte Trainer Carlos Queiroz. Zwar hatten die Iberer in Kasan knapp 80 Prozent Ballbesitz, gute Möglichkeiten waren bis zum Tor in der 54. Minute aber Mangelware. Jubeln durften die Spanier nur, weil Ramin Resaeian den Ball ungewollt an das rechte Knie von Diego Costa schoss. Dabei bekam die Kugel so viel Wucht mit, dass der starke Goalie Alireza Beiranvand praktische keine Chance hatte. Für den gebürtigen Brasilianer Costa war es das dritte Tor beim WM-Turnier.