Klimawandel: Ein viel zu großer Fußabdruck

Es ist die erste Veranstaltung in Österreich, die sich mit dem neuen geologischen Zeitalter des Menschen, dem Anthropozän, beschäftigt: Der Begriff beschreibt unseren Einfluss auf die Erde, unseren Fußabdruck, der sich noch in ferner Zukunft negativ zeigen wird - durch Müllberge, durch Mikroplastik in den Ozeanen, künstliche Radioaktivität.