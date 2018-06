CETA-Umfaller? Nein, wohl eher Realpolitik

Der Standort bestimmt den Standpunkt

Heute, rund ein Jahr später und in vertauschten Rollen, sieht die Sache allerdings dann doch etwas anders aus. Die SPÖ, nunmehr im oppositionellen Kampfmodus gegen so ziemlich alles, was vonseiten der türkis-blauen Regierung kommt, kann, sich hinter dem Feigenblatt der privaten Schiedsgerichte versteckend, dem umstrittenen Freihandelsabkommen nun offenbar doch so gar nichts mehr abgewinnen und fordert erstaunlicherweise eine verbindliche Volksabstimmung.