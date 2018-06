Teure Rasenmäher als Beute

Ein weiterer Coup wurde in der Kläranlage in Höll im selben Bezirk verübt. Den nächtlichen Einbruch hatte ein Gemeindearbeiter am nächsten Morgen bemerkt: „Das Tor stand offen.“ Ins Visier von Kriminellen geriet auch erneut ein Autohaus in Oberwart. In beiden Fällen dürften die Täter aber gestört worden sein, sie flüchteten ohne Beute.