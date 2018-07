Ist mein Kind hochbegabt?

Leider kann ich nicht beurteilen, ob eine Wiederholung der Klasse Ihrem Sohn tatsächlich den gewünschten Erfolg bringt. Immerhin kann es durchaus möglich sein, dass er in seiner Entwicklung einfach noch Zeit, seine Konzentration mehr Training braucht. Hier kann es durchaus hilfreich sein, schon bekannten Lernstoff noch einmal in Ruhe durchzumachen. Allerdings sollte auch der soziale Faktor abgewogen und vor allem gut begleitet werden. Ein echter Abschied von der alten Klasse ist dabei wichtig. Ebenso sollten Sie Ihrem Sohn kindgerecht erklären, warum er die Klasse wiederholt. Dies ist notwendig, damit er keine Versagensgefühle verspürt und sich womöglich die „Schuld“ am Wiederholen gibt. Nur so kann er selbstbewusst in die neue Klassengemeinschaft starten. Bleiben Sie in Kontakt mit der Schule, um zu wissen, wo und wie sie zeitnah unterstützen können. Im Zweifelsfall suchen Sie einen Kindertherapeuten oder -psychologen in Ihrer Nähe auf, um Ihrem Sohn jede mögliche Unterstützung zukommen zu lassen.