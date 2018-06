Red Bull setzt ab 2019 auf Honda-Motoren

„Diese Partnerschaft mit Honda signalisiert eine neue Ära für die Red Bull Group in der Formel 1, in der die beiden Teams - Toro Rosso und Red Bull Racing - von einem gemeinsamen Lieferanten profitieren, koordiniert durch Red Bull Technology“, erklärte Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko. Am offiziellen Teamnamen „Aston Martin Red Bull Racing“ werde sich aber nichts ändern.