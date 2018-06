Schüler kämpften beim Pinguin-Cup um Gold

Toll! Im ersten Jahr nach der 30-Jahre-Jubiläumsgala des Pinguin-Cups nahmen 53 Schwimmstaffeln - so viele wie noch nie - beim gestrigen großen Landesfinale im Linzer Parkbad teil. Das von der „OÖ-Krone“ präsentierte Mega-Event der heimischen Volksschulen stellt wirklich alles in den Schatten, schließlich haben in den vergangenen drei Jahrzehnten dieses Bewerbes bislang nicht weniger als 225.800 Buben und Mädchen teilgenommen und vor allem schwimmen gelernt.