Ab nach Schottland - „Rabe“ fliegt auf die Insel!

Die Medizinchecks am Montag und Dienstag sollen nur noch Formsache sein - dann signiert der 22-jährige Spittaler den Zweijahresvertrag bei den Schotten. „Sie wollen in die 1. Liga rauf. Darauf ist auch mein Vertrag ausgerichtet, Donnerstag ist Trainingsstart“, freut sich der Mittelfeldkämpfer, der nach David Witteveen der zweite Kärntner Schottland-Legionär wäre! „Von ihm hole ich mir noch Tipps. In Schottland geht’s richtig ab, wird voll gefightet“, schmunzelt „Rabe“.