EM-Test von Dadic in Ratingen mit Rekord-Potenzial

Am wichtigsten ist Dadic die Rückmeldung für die weitere Vorbereitung auf die Berlin-EM (7. bis 12. August). „Ratingen wird zeigen, wo ich im Training stehe und in welchen Bereichen ich in den kommenden Wochen vor Berlin noch arbeiten muss.“ In Ratingen trifft die Vize-Weltmeisterin im Hallen-Fünfkampf auf die komplette deutsche Elite, geht es für die doch intern um die EM-Tickets. Der Wettkampf beginnt am Samstag um 11 Uhr, der finale 800-m-Lauf ist für Sonntag um 16 Uhr angesetzt.