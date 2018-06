Abgezockt vom Aufsperrdienst!

„Ich musste rasch wieder in meine Wohnung. Also blieb mir keine andere Wahl, als einen Aufsperrdienst zu verständigen“, so die junge Frau. Der Schock über die teure Rechnung sitzt tief. Denn was sie bei der Recherche im Internet übersehen haben dürfte, ist, dass der Kundendienst seinen Firmensitz in Deutschland hat. „Die Gefahr, an unseriöse Anbieter zu gelangen, ist im Internet groß. Wir empfehlen daher, schon am Telefon einen Preis auszumachen und diesen vor Beginn der Arbeiten vom Servicemann schriftlich bestätigen zu lassen“, rät Christian Koisser von der Arbeiterkammer. „In diesem Fall wurde eine Notsituation schamlos ausgenutzt“, so der Jurist weiter.