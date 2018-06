Pöltl-Klub Toronto bestätigt Nurse als Head-Coach

Der 50-Jährige ist seit 2013 im Betreuerstab der Kanadier tätig und stieg nun zum sportlichen Chef auf. „Wir schätzen seine Kreativität und Hingabe, mit der er unsere Offensive zu einer der besten in der NBA gemacht hat. Wir glauben, dass er diese Qualitäten als Head-Coach noch stärker wird einbringen können“, sagte General Manager Masai Ujiri. In der abgelaufenen Spielzeit beschlossen die Raptors den Grunddurchgang auf Platz eins der Eastern Conference. Nach einer 0:4-Niederlage in der „best of seven“-Serie der zweiten Play-off-Runde gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers trennten sich die Kanadier von Erfolgscoach Casey.