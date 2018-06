Knallhart! Moto2-Team entlässt Alkohol-Sünder

Barbera hat schon in der Vergangenheit für Negativschlagzeilen gesorgt. Der Motorsportler war bereits 2012 mit Alkohol am Steuer erwischt worden, nachdem er mehrere rote Ampeln überfahren hatte. Danach wurde er wegen häuslicher Gewalt gegen seine damalige Freundin zu sechs Monaten Haft verurteilt (wurde später in Sozialdienst umgewandelt). Und 2014 erwischte ihn die Polizei nach einem Führerscheinentzug am Steuer eines Maserati.