Offiziell: Achleitner folgt Strugl als Landesrat

„Krone“:Sollte die große Einigung Stelzer-Strugl vom September 2016 nicht eigentlich bis zur Landtagswahl 2021 halten?

Michael Stugl: Wir haben damals gewusst, es ist längstens bis zum Ende der Periode. Denn für mich war immer klar, dass ich nicht in der Politik in Pension gehen will, sondern irgendwann in die Wirtschaft wechseln möchte. Da ist nun, etwa zur Halbzeit der Periode, die Ausschreibung des Verbunds dazwischengekommen.