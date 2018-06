ÖVP-Politiker Strugl wechselt in die E-Wirtschaft

Jetzt ist es fix: ÖVP-Landespolitiker Michael Strugl wechselt mit Jahresbeginn 2019 in die Vorstandsetage des halbstaatlichen Verbundkonzerns, wird dort stellvertretender Vorstandsvorsitzender: „Der Wechsel in die Wirtschaft gehörte immer zu meiner Lebensplanung. Ich wollte nicht als Politiker in Pension gehen“, sagt er - auch wenn ihm der Abschied vom extra auf ihn zugeschneiderten Standortressort in der OÖ Landesregierung nicht ganz leicht fällt. Wer ihm im Ressort und als LH-Vize nachfolgen wird, gibt die ÖVP am Donnerstagmorgen bekannt. Es ist davon auszugehen, dass tatsächlich Eurothermen-Manager Markus Achleitner in die Landespolitik wechselt. Vize-LH könnte aber die aufstrebende Landesrätin Christine Haberlander werden.

