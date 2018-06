Unwetter über Österreich fordern erstes Todesopfer

Feuerwehrsprecher Franz Resperger berichtete am Dienstagabend von 150 Einsatzstellen in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt. „Es werden mehr“, fügte er hinzu. Mehr als 750 Helfer waren aufgeboten. Sie beobachteten auch die Pegel der Bäche und Flüsse in der Region. Das Rote Kreuz bereitete aufgrund der weiterhin angespannten Wetterlage Notunterkünfte für die Nacht in Scheiblingkirchen, Gloggnitz, Puchberg am Schneeberg und Kirchberg am Wechsel vor. Zudem wurden 1000 Liter Getränke, 500 Würstel, 700 Semmeln, 15 Kilo Äpfel und 300 Müsliriegel zur Ausgabe verladen.