Österreich feiert neuen „Sputnik“

Sensation in der österreichischen Leichtathletik! Eine Story, die in unseren Landen wahrhaft einmalig ist und sogar vielleicht weltweit: Ben Henkes, gerade mal 17 Jahre alt, bestritt in der Südstadt seinen ersten Hochsprung-Wettkampf im Leben überhaupt. Erstmals trug er dabei Hochsprung-Spikes und flog auf Anhieb über 2 Meter. Damit qualifizierte er sich sofort für die Unter18-Europameisterschaften im Juli in Györ.