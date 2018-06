Johannesson: „Überrascht von der großen Chance“

Nach dem 28:28 im Hinspiel sei man auf aggressive Weißrussen eingestellt, die Befürchtung, Topwerfer Kulesh (Mittelhandknochenbruch) gäbe ein Blitz-Comeback, bestätigte sich nicht - nicht auf der Spielerliste!Urlaub muss noch wartenAm Matchtag, so Johannesson, sei er immer entspannt. „Es ist alles gesagt, ich will die Spieler nicht stören!“ Die übrigens noch bis Freitag zusammenbleiben. Für ein Kick-Off-Event zur Heim-EURO 2020 und medizinische Tests in der Südstadt.