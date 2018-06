Ziegenbock vergiftet und Pferde auf Straße gejagt

Wie eine tierärztliche Untersuchung ergab, hatten bisher unbekannte Täter auf einem Reiterhof in Hoch-Liebenfels bereits am 3. Juni mit einer bisher unbekannten Substanz versucht, einen Zuchtziegenbock zu vergiften. „Wir dachten zuerst, er hätte was Falsches gefressen. Gott sei Dank hat ihn der Tierarzt retten können“, erzählt die 43-jährige Besitzerin.