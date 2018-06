Weißhaidinger überzeugt als Vierter von Ostrava!

Gleich beim ersten Versuch des Einwerfens hatte Weißhaidinger einen Stich im linken Sprunggelenk verspürt. Doch Österreichs Diskuswurf-Rekordler biss beim Super-Meeting in Ostrava die Zähne zusammen und belegte trotz Schmerzen („Die waren noch ärger als zuletzt bei der Diamond League in Stockholm“) in einem absoluten Weltklasse-Feld den starken vierten Platz. „Schade, ich wäre so gern aufs Podium gekommen“, meinte Luki, der aber mit seiner Platzierung und der Weite trotzdem zufrieden war. „Alle Werfer hatten in dem neuen Ring ihre Schwierigkeiten!“