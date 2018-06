Messermord in Park: Iulias Ex-Freund stellt sich

Matyu K. suchte Dienstagmittag in Begleitung seiner Rechtsanwältin eine Polizeiwache in Mönchengladbach auf und wurde festgenommen. Laut Freunden habe sich das Paar erst vor Kurzem getrennt, berichtete die „Bild“. Im Casinopark in Viersen soll es am Montag dann offenbar zu einer Aussprache gekommen sein - die mit den tödlichen Stichen endete. Aufschluss über die näheren Umstände und Hintergründe der Tat sollen nun weitere Ermittlungen bringen.