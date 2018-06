Alko-Lenker tötete Pensionisten

Zu dem Unfall war es Sonntagfrüh um 6.20 Uhr gekommen. Da war ein 74-jähriger Linzer in der Landeshauptstadt auf der Dametzstraße in Richtung Mozartstraße unterwegs. Dabei kam er infolge Sekundenschlafs nacht rechts ab, krachte gegen einen Wagen, aus dem gerade der 79-jährige Fahrer - ebenfalls aus Linz - ausgestiegen war. Der Mann wurde eingeklemmt, kam schwer verletzt in den MedCampus III.