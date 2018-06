Ex-Toronto-Trainer Casey wird Headcoach in Detroit

Casey hatte die Raptors, bei denen auch Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl unter Vertrag steht, in der abgelaufenen Saison zum Klub-Rekord von 59 Saisonsiegen und damit an die Spitze der Eastern Conference geführt. Nach einer 0:4-Niederlage in der „best of seven“-Serie der zweiten Play-off-Runde gegen Vizemeister Cleveland Cavaliers trennte sich Toronto von seinem Erfolgscoach. Wer Caseys Nachfolge beim aktuell einzigen kanadischen NBA-Klub antreten wird, steht noch nicht fest.