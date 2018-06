Strasser will Traum vom 5. RAAM-Sieg realisieren

Der 35-Jährige trainierte in der vergangenen Woche in der Mojave-Wüste, um sich auf die extremen Bedingungen einzustellen. „In den letzten Tagen fuhr ich in der Wüste meist zwischen drei und fünf Stunden. Eigentlich wären auch längere Einheiten auf dem Programm gestanden, aber die Behörden haben eine Hitzewarnung mit über 45 Grad rausgegeben. Die Einheimischen haben uns schon gewarnt, nicht rauszugehen. Wir werden mein Trainingspensum den Temperaturen anpassen“, so der 24-h-Bahnweltrekordler. Für die ersten Renntage wird aber glücklicherweise keine extreme Hitze erwartet.